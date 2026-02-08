Haberler

Çıkan tartışmada Muhammed öldürüldü; cinayetin yaşandığı evde yangın çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde, 18 yaşındaki Can Muhammed Gökdemir, çıkan tartışma sonucu 21 yaşındaki C.B. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay sonrası C.B. gözaltına alındı ve cesedin bulunduğu evde yangın çıktı.

İZMİR'in Konak ilçesinde Can Muhammed Gökdemir (18), çıkan tartışmada C.B. (21) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. C.B. gözaltına alınırken, cesedin bulunmasının ardından evde çıkan yangın söndürüldü.

Olay, saat 03.00 sıralarında Süvari Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi. Can Muhammed Gökdemir ile C.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.B., Gökdemir'i tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Can Muhammed Gökdemir'in öldüğü belirlendi. Polis, olaydan sonra kaçan C.B.'yi suç aleti tabancayla yakaladı. Gözaltına alınan C.B., emniyete götürüldü.

Öte yandan, cesedin bulunmasının ardından olayın yaşandığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi

Kan donduran olayla ilgili emniyet harekete geçti
Tether'den Türkiye'de tarihi operasyon! 500 milyon dolar değerindeki varlık donduruldu

Türkiye'de tarihi operasyon! Rakam 500 milyon dolardan fazla
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş

ABD fena köşeye sıkıştı! Dosyadan çıkan bu belge ortalığı karıştıracak
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı

Narkotik operasyonunda tutuklanan isim meğer Yeşilçam'ın 'Afacan'ıymış
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi

Kan donduran olayla ilgili emniyet harekete geçti
Kayseri'de kayıp olarak aranan Alzheimer hastası ölü bulundu

Günlerdir kayıp olarak aranan Alzheimer hastasından acı haber
Süper Lig'e koşuyorlar! 5 atıp Amedspor'u liderlikten ettiler

Süper Lig'e koşuyorlar! 5 atıp Amedspor'u liderlikten ettiler