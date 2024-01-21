Üye Girişi
Haberler

İzmir'de tartışma sonucu bıçaklanan baba hayatını kaybetti

Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan tartışmada oğlu tarafından bıçaklanan bir baba yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, çıkan tartışmada oğlu Bora İnan (20) tarafından sırtından bıçaklanan Cihan İnan (46), yaşamını yitirdi. Polise ihbarda bulunup olay yerinden kaçan Bora İnan, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Bozyaka Mahallesi 3080 Sokak'taki bir binanın 4'üncü katında bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, Bora İnan ile babası Cihan İnan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bora İnan, bıçakla babası Cihan İnan'ı yaralayıp, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak babasını bıçakladığını ve yaşamını yitirmiş olabileceğini söyledi. Bora İnan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde sırtından 3 bıçak darbesi alan Cihan İnan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

OLAY YERİNE YAKIN BAŞKA BİR SOKAKTA YAKALANDI

Cihan İnan'ın cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Babasını bıçakla öldürüp kaçan Bora İnan ise olay yerine yakın başka bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Bora İnan'ın ilk ifadesinde, yaklaşık 1 ay önce anne ve babasının tartıştığını, kendisinin babasıyla küs kaldığını, bugün ise çıkan tartışma sonrası olayın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bora Füzesi Karabağlar İzmir Olaylar Güvenlik Aile İçi Şiddet Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

21 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Rio Karnavalı nerede, hangi ülkede? Rio Karnavalı hangi ülkede yapılıyor? Survivor Aysu Keskin kimdir? Survivor yedek yarışmacı Aysu Keskin kaç yaşında, nereli? Survivor Aysu Keskin İnstagram hesabı nedir? İnci Taneleri yeni fragman İZLE! İnci Taneleri dizisi 2. fragman yayınlandı mı? İnci Taneleri Dilber yeni dans İZLE! Gönül Dağı 124. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnstagram Sakin Mod nedir? İnstagram Sakin Mod ne işe yarar, nasıl kullanılır? İnstagram sakin modda mesaj gider mi? Orleans - PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta? Orleans - PSG maçı nereden izlenir? Udinese - Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Udinese - Milan maçı nereden izlenir? Survivor Seda evli mi? Survivor Seda kimle evli, eşi kim? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Seda evli mi, bekar mı? SURVİVOR 2018 KADROSU: Survivor 2018'de kim, hangi yarışmacılar yarıştı? Survivor 2018 yarışmacıları kimler? Survivor yağmur hangi yıl yarıştı? Survivor yağmur hangi sezonda, senede yarıştı? Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Pendikspor - Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gönül Dağı bugün, bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? ADANA DEMİRSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Adana Demirspor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? PENDİKSPOR – BEŞİKTAŞ CANLI: Pendikspor – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Pendikspor Beşiktaş canlı yayın linki!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title