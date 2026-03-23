İzmir'de çıkan tartışmada bir kişinin ölümüne ilişkin 5 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emir Sultan Mahallesi Kuruçay Meydanı'nda Emre Duman (31) ve arkadaşı Çağatay T. ile bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Bu esnada Duman'ı bıçakla yaralayan şüpheli arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Duman'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın aydınlatılması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen İ.L. (25), İ.L. (62), S.L. (19), B.İ. (23) ve Ç.T'yi (33) yakalayarak gözaltına aldı.