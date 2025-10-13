Haberler

İzmir'de Tarım Makinesine Sıkışan Genç Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Kiraz ilçesinde, amcasının kullandığı traktöre bağlı rotovatöre sıkışan 17 yaşındaki Adem K. hayatını kaybetti. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde tarım makinesine sıkışan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Olgunlar Mahallesi'nde amcası N.K'nin kullandığı 35 BD 039 plakalı traktöre takılı rotovatöre sıkışan çuvalı çıkarmak isteyen Adem K, önce kolunu sonra da bedenini makineye kaptırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı rotovatörden çıkartılan Adem K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücü N.K. ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker için ağır ithamlarda bulunan şahıs saldırıya uğradı

Peker için ağır ifadeler kullanan şahsı, hastaneye zor yetiştirdiler
Bir Halk Ekmek skandalı daha! Ekmekten çıkanlar anneyi sütten kesti

Halk Ekmek skandalı büyüyor! İçinden çıkanlar anneyi sütten kesti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.