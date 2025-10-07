İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Bin 433 Obje Ele Geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir ev ve depoda 2 bin 433 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takip sonucunda Karabağlar ilçesinde bir ev ve depoya baskın gerçekleştirildi.

Aramalarda, 2 bin 60 sikke, 68 zolta ve taler, 8 İstiklal Madalyası, 32 yüzük, 17 mühür ile 248 tarihi eser olmak üzere toplam 2 bin 433 obje ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler arasında Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet, Yıldırım Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait sikkelerden albüm haline getirilen koleksiyon da yer aldı.

1. Abdülhamid, 2. Mahmut ve 3. Selim dönemine ait Avrupa ile ticarette kullanılan ve "zolta" olarak tabir edilen büyük gramajlı gümüş Osmanlı sikkeleri de bulundu.

Operasyonda, Arkaik, İyonya ile Roma ve Bizans dönemine ait sikke ve objeler ile İslami dönemde Sasani İmparatorluğu'nda 2. Şapur, Germiyanoğlu Mehmet Bey, İlhanlı hükümdarı Olcaytu'ya ait sikkeler başta olmak üzere nadir nitelikte eserler de ele geçirildi.

Operasyon kapsamına gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.