İzmir'de taksici Deniz Örer'i silahla öldüren sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

İzmir'in Konak ilçesinde, taksi şoförü Deniz Örer'i tabancayla öldüren Doğuş Meşe hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Konak ilçesinde 9 Mart'ta, taksi şoförü Deniz Örer'in, aracına aldığı Doğuş Meşe tarafından tabancayla öldürülmesine ilişkin, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

Mahkeme, iddianamenin kabulüne karar verdi.

İddianamede, sanık Doğuş Meşe (24) hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "gece vakti silahla yağma" suçundan 15 yıla, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sanık, 23 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

Olay

Konak ilçesinde 9 Mart'ta, taksi şoförü Deniz Örer, aracına aldığı Doğuş Meşe tarafından tabancayla öldürülmüştü. Örer'i araçtan sokağa bıraktıktan sonra taksiyi gasbeden Meşe, polis ekiplerince yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

