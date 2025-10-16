İzmir'de Taksi ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen kazada, taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 20 yaşındaki Kaan Mert Sağlam hayatını kaybetti. Taksi şoförü polis merkezine götürüldü.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde taksi ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İ.B. (50) yönetimindeki 35 T 6520 plakalı taksi, Gediz Kavşağı'nda Kaan Mert Sağlam'ın (20) kullandığı 35 BRK 254 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Taksi şoförü İ.B. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel