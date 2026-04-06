İzmir'de belediyenin Meslek Fabrikası Müdürlüğü olarak kullanılan eski DGM binasında tahliye süreci başladı

İzmir'de Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen eski DGM binalarının tahliyesi sırasında, belediye personeli ve CHP milletvekillerinin bulunduğu grup ile polis arasında arbede yaşandı. Eylemciler, tahliyeye karşı çıkarak barikatı aşmaya çalıştı.

ARBEDE YAŞANDI

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak kullandığı eski DGM binalarının tahliyesi sırasında gerginlik yaşandı. Tahliyeye karşı çıkan belediye personeli, CHP milletvekilleri ve partililer ise bina önünde toplandı. Eylem yapıp, slogan atan grup, kurulan polis barikatını yıkıp, geçmeye çalıştı. Bunun üzerine arbede yaşandı. Polis, biber gazı ile müdahalede bulundu. Grup, binanı önündeki yolu da araç trafiğine kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
