Haberler

İzmir'de dereye düşen çocuk için arama çalışması başlatıldı

İzmir'de dereye düşen çocuk için arama çalışması başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde suya kapılan çocuğun Berivan Bozan olduğu öğrenildi. Çekilen görüntülerde, Berivan'ın suya girip çıktığı anlar yer alıyor. Kayıp çocuğu bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ÇOCUĞUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Torbalı ilçesinde Fetrek Deresi'nde suya kapılan çocuğun Berivan Bozan olduğu öğrenildi. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde Bozan'ın, diğer çocuklarla birlikte suya girip çıktığı anlar yer aldı. Kamera kaydına, Bozan'ın tek başına derenin ortasına gittiği ve sığ olduğu görülen yerde bir anda çamura saplanıp, akıntıya kapılarak suda kaybolduğu yansıdı. Kayıp çocuğu aramak için başlatılan arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı

Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
İstanbul'un orta yerinde banka soygunu! Çaldığı para 'değer miydi' dedirtti

İstanbul'un orta yerinde banka soygunu! Çaldığı 'değer miydi' dedirtti
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti

İddianamede dikkat çeken ifade! Cinsel kimliği böyle tanımlandı
Maliyeti açıklandı! Agbadou resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş bombayı transferin son gününde patlattı! İşte maliyeti