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İzmir'de Süt Güğümü Hırsızlığı

İzmir'de Süt Güğümü Hırsızlığı
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İzmir'in Urla ilçesinde, besici Hüseyin Dağ'ın yol kenarına bıraktığı 20 litre süt dolu güğüm, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı ve jandarma inceleme başlattı.

İzmir'in Urla ilçesinde, besici Hüseyin Dağ'ın süt toplayan kişi için hazırlayıp yol kenarına bıraktığı, içinde 20 litre süt olan güğümü çalındı. O anlar, yakındaki binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 02.30 saatlerinde Kuşçular Mahallesi 8028'inci Sokak'ta meydana geldi. Besicilik yapan Hüseyin Dağ, sağdıkları sütü, toptan süt toplayan kişinin alması için güğümle evinin önüne bıraktı. Hafif ticari araç ile yoldan geçen kimliği belirsiz 2 kişi, yol kenarındaki, içinde 20 litre süt olan güğümü çalıp, aracın bagajına koyarak uzaklaştı. Hırsızlık anı, yakındaki binanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Hüseyin Dağ, jandarmaya gidip, şikayetçi oldu. Jandarma, şüphelinin şakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Bahri KARATAŞ / URLA ( İzmir), ( DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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