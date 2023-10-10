İzmir'de Şüpheli Bavul Fünye İle Patlatıldı
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İzmir'in Buca ilçesinde yol kenarında bulunan şüpheli bavul, güvenlik önlemi alınarak fünye ile patlatıldı. Bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından boş olduğu belirlenen bavul, vatandaşların endişesini giderdi.
İzmir'in Buca ilçesinde yolda bırakılan bavul, şüphe üzerine fünye ile patlatıldı.
Gaziler Mahallesi'nde bir öğrenci yurdunun bulunduğu yolda bavul olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınarak yol trafiğe kapatıldı.
Bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından fünye ile kontrollü şekilde patlatılan bavulun boş olduğu belirlendi.
Kaynak: AA / Güncel