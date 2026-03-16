İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklandı
İzmir'de düzenlenen operasyonda 'Genç Osman çetesi' adı altında faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik 17 şüpheliden 7'si tutuklandı, 10'u adli kontrolle serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, sosyal medyada "Genç Osman çetesi" başlığıyla yapılan paylaşım üzerine Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı