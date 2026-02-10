Haberler

İzmir'de 14 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan suç örgütü üyesi yakalandı

İzmir'de 14 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan suç örgütü üyesi yakalandı
Güncelleme:
İzmir'de hakkında 14 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü üyesi Z.M, saklandığı villada İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda ruhsatsız 2 tabanca ve fişekler ele geçirildi.

İzmir'de hakkında 14 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan suç örgütü üyesi kişi saklandığı villada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, çok sayıda suçtan hakkında 14 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan suç örgütü üyesi Z.M'nin Çeşme ilçesinde bir villada saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda Z.M'yi yakalayan ekipler, aramada biri otomatik olmak üzere 2 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait fişek ele geçirdi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
