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İzmir'de Suç Örgütü Operasyonu: 18 Gözaltı

İzmir'de Suç Örgütü Operasyonu: 18 Gözaltı
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İzmir'de düzenlenen operasyonda, tehdit ve nitelikli yağma suçları işleyen 18 şüpheli gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İzmir'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde tehdit yoluyla haksız kazanç sağlayıp, nitelikli yağma suçu işleyenlere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel
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