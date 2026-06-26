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İzmir'de suç örgütlerine operasyon: 38 gözaltı

İzmir'de suç örgütlerine operasyon: 38 gözaltı
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İzmir'de suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 40 şüpheliden 38'i gözaltına alındı. Operasyonda silah parçaları ve atölye ekipmanları ele geçirildi.

İZMİR'de suç örgütlerine yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 38'i gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kent genelinde faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik soruşturmada, 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri tarafından 9 şüpheliye ait 19 adrese ve ayrıca suç örgütleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı suçlardan aranma kaydı bulunan 31 şüpheliye yönelik, bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yasa dışı silah üretiminde kullanılmaya elverişli çok sayıda atölye ekipmanı, bir araya getirildiğinde tabanca haline gelebilecek binin üzerinde silah parçası ele geçirildi. 38 şüpheli, gözaltına alındı. Diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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