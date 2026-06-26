İzmir'de suç örgütü operasyonunda 38 şüpheli yakalandı
İzmir'de suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı, 1000'in üzerinde silah parçası ele geçirildi.
İzmir'de suç örgütlerine yönelik operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.
Polis, suç örgütleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı 38 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda, yasa dışı silah üretiminde kullanılabilecek atölye ekipmanı ile 1000'in üzerinde silah parçası ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.