Haberler

İzmir'de Su Kesintileri 2 Güne Düşürüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in merkez ilçelerinde uygulanan planlı su kesintileri, yarından itibaren 2 günde bir gerçekleştirilecek. Kesintiler 23.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

İzmir'in merkez ilçelerinde 3 günde bir uygulanan planlı su kesintilerinin, yarından itibaren 2 günde bir yapılacağı bildirildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kuraklık nedeniyle uygulanan ve 3 günde bir dönüşümlü devam eden planlı su kesintilerinin güncel su tüketim verileri göz önünde bulundurularak yeniden düzenlendiği belirtildi.

9 Eylül'den itibaren 2 günde bir olacak kesintilerin 23.00-05.00 arasında uygulanacağı bildirildi.

Yeni planın 2 ayrı bölge olarak tanımlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1.Bölge: Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir

2.Bölge: Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentteki kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
Norveç'te yangın faciası: 4 genç kız hayatını kaybetti

Ülkeyi sarsan olay! 4 genç kız birlikte ölüme gitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm şehir onu bekliyor! Andre Onana perşembe günü Trabzon'da

Tüm şehir onu bekliyor! İşte Onana'nın Türkiye'ye geleceği tarih
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.