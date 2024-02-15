Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Sosyal Medyadan Terör Örgütü Propagandası Yapan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK-YPG/PYD ve diğer sol terör örgütleri hakkında sosyal medyadan propaganda yaptıkları öne sürülen 9 kişiyi tespit etti. Operasyonda 5 zanlı gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İzmir'de sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK-YPG/PYD ve diğer sol terör örgütleri hakkında sosyal medyadan propaganda yaptıkları öne sürülen 9 kişiyi tespit etti.

Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 zanlı gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Operasyon İzmir YPG PKK Güvenlik İzmir Terör Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title