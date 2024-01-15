İzmir'de sokakta rastgele ateş açan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sokakta tabancayla rastgele ateş açan ve polis tarafından kısa sürede yakalanan Ş.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi 6067 Sokak'ta 13 Ocak'ta bir kişi yolda yürürken etrafa rastgele ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olayın ardından Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli kısa sürede yakalandı. Ş.K., sorgusunda suç aleti tabancayı kaçarken bir otluğa sakladığını söyledi. Polis tarafından otlukta yapılan aramada tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.K. çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.