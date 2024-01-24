İzmir'de Silahlı Saldırı Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, tartıştığı kişinin tabanca çıkartması nedeniyle olay yerinden otomobille kaçmaya çalışırken açılan ateş sonucu sırtından yaralanan Recep Baysener (31), hastane yolunda kaza yaptı. Baysener'in direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, iki otomobile çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kaza yerine giden trafik polisinin silahla vurulduğunu belirlemesi ile sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılıp, ameliyata alınan Recep Baysener, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Baysener'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,