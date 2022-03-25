İzmir'den kahreden haber! Eğitim alanındaki silah kazası sonucu bir askerimiz şehit oldu

İzmir'de bulunan Hava Eğitim Komutanlığı emrinde görevli bir asker, eğitim alanındaki silah kazası sonucu yaşamını yitirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada "İzmir'de eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda Hv. P. Uzm. Çvş. Mahmut Güleş yaralanarak hastaneye kaldırılmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

ACI HABERİ VALİLİK DE PAYLAŞTI

Adıyaman Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada da, "Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kahraman şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesi kullanıldı.