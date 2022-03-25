İzmir'den kahreden haber! Eğitim alanındaki silah kazası sonucu bir askerimiz şehit oldu
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Türkiye, İzmir'den gelen şehit haberiyle sarsıldı. Hava Eğitim Komutanlığı emrinde görevli Hv. P. Uzm. Çvş. Mahmut Güleş eğitim alanındaki silah kazası sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
İzmir'de bulunan Hava Eğitim Komutanlığı emrinde görevli bir asker, eğitim alanındaki silah kazası sonucu yaşamını yitirdi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada "İzmir'de eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda Hv. P. Uzm. Çvş. Mahmut Güleş yaralanarak hastaneye kaldırılmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.
ACI HABERİ VALİLİK DE PAYLAŞTI
Adıyaman Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada da, "Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kahraman şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesi kullanıldı.