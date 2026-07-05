Haberler

İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Ödemiş'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Operasyonda 14 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İzmir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1 zanlı yakalanırken, ikametinde yapılan aramada 14 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 11 tabanca fişeği ile birer namlu, sürgü ve kabza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
Malatya'da orman yangını: Saatlerdir müdahale ediliyor

Bir ilimizin ciğerleri yanıyor! Saatlerdir söndürülemedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de korku filmi gibi olay: 16 kardeşi 13 metrekarelik odada yıllarca hapsettiler

Bunu yapanlar aileleri! 16 kardeşi küçücük odada yıllarca hapsettiler
İstanbul-Çanakkale arası Kınalı-Malkara Otoyolu ile 2 saate düşecek

Dev projede sona doğru: İki şehrin arası sadece 2 saate düşecek
Kontrollü yıkımda bitişikteki binaya hasar verildi: Geldim, banyo yerinde yok

Kentsel dönüşümde şok eden hata! Evini görünce gözlerine inanamadı
Beşiktaş'ta dev çöp konteyneri sel sularına kapılıp sürüklendi

Bu da yüzen konteyner! Görenler dönüp bir daha baktı

Vekil 'Milletin içinde tayt giyiyor' dedi, validen böyle yanıt geldi

Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi
Tamirci 80 bin TL talep edince başka yere gitti, ücret farkını duyunca şaşkına döndü

80 bin TL istenince başka yere gitti, farkı duyunca şaşkına döndü
Danıştay'dan milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar: Ceza kesinleşmeden ödeme emri çıkarılamaz

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ödeme emri çıkarılamayacak