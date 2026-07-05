İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
İzmir Ödemiş'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Operasyonda 14 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
İzmir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1 zanlı yakalanırken, ikametinde yapılan aramada 14 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 11 tabanca fişeği ile birer namlu, sürgü ve kabza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.