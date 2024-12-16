İzmir'de Sıkışan Şahin Kurtarıldı
İzmir'de otomobilin ön kısmına sıkışan şahin, Balçova Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, aracın etrafındaki kedilerin davranışları nedeniyle şüphelenen sürücü tarafından fark edildi.
İzmir'de otomobilin ön kısmına sıkışan şahin, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Balçova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın Karacabey ilçesinden kiraladığı otomobille İzmir'e gelen Yusuf Mol, aracın etrafındaki kedilerin davranışları nedeniyle şüphelendi.
Otomobilin ön kısmındaki panjur bölümünde sıkışan şahini gören Mol, durumu Balçova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekipler, şahini bulunduğu yerden kurtardı.
Ayağındaki halkadan Ankara'da kayıt altına alındığı belirlenen şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Küçük Hayvan Polikliniğine teslim edildi.
Şahin, buradaki tedavinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.