İzmir'de seyir halindeki otomobil yandı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Mehmet Ali Kaya'nın kullandığı 35 AGC 103 plakalı otomobil, Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi'nde seyir halindeyken alev aldı.
Aracı yol kenarına çeken sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaya, yaptığı açıklamada, adliyedeki işlemlerinin ardından eşiyle eve dönüş yolculuğunda otomobilin arka bölümünden dumanların çıkmaya başladığını, bunun üzerine aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istediğini söyledi.
Yangının, aracın ses sistemine ait elektrik tesisatından kaynaklanmış olabileceğini belirten Kaya, aracın kaskosu olmadığını ifade etti.