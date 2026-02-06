Haberler

İzmir'de otomobil, dere üzerindeki köprüden geçerken sele kapıldı: 2 ölü

İzmir'in Menderes ilçesinde sele kapılan otomobilde bulunan D.Y. ve T.D.'nin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. D.Y. gözaltına alınırken, T.D.'nin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Menderes ilçesinde sele kapılan otomobilde Türkkal kardeşlerin yanı sıra, D.Y. ve T.D.'nin olduğu öğrenildi. D.Y. ve T.D.'nin, çok sayıda suç kayıtlarının olduğu belirtildi. D.Y., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayın ardından kaçan ve 3 farklı suçtan aranması olduğu bildirilen T.D.'nin bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
