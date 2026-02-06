Haberler

İzmir'de otomobil, dere üzerindeki köprüden geçerken sele kapıldı: 2 ölü, 1 kayıp

Güncelleme:
Menderes ilçesinde meydana gelen sel felaketinde, bir otomobilde bulunan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, dün akşam etkili olan sağanak sırasında dere üzerindeki köprüden geçerken sel sularına kapıldığı öne sürülen otomobildeki 4 kişiden 1'i kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 kişi öldü, 1 kişi ise kayboldu.

Kent genelinde dün etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuzluk etkiledi. Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolunda içerisinde 4 kişinin bulunan otomobil, dere üzerindeki köprüden geçerken iddiaya göre, sel sularına kapıldı. Sel sularının önüne katıp sürüklediği otomobildeki 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, ihbar üzerine bölgeye İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD ekipleri sevk edildi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama-kurtarma çalışmalarında biri dere yatağı, diğeri ise otomobilde 2 kadının cesedine ulaşıldı. Kayıp olduğu belirtilen diğer kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
