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Seferihisar'da rüşvet operasyonu: 21 gözaltı

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Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltındakiler arasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de bulunuyor.

GÖZALTINA ALINANLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınanlar arasında, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in yanı sıra Yiğit'in annesi M.Y., Seferihisar Belediye Başkan Yardımcıları İ.K. ve N.H, Seferihisar Belediyesi Özel Kalem Müdürü İ.Ç., İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B, Seferihisar Belediyesi Yapı Kontrol Müdür Vekili M.U., Seferihisar Belediyesi Şehir Plancısı N.Ö.E ile Seferihisar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü İ.F.K., Seferihisar Belediye Yapı Kontrol Görevlisi B.Y., Seferihisar Belediyesi'nden emekli memur C.O., inşaat firması sahipleri M.E., M.Ç., B.B., yapı denetim firması sahipleri H.D., T.S yapı denetim firması yetkilisi Ö.F.S., mimari proje sorumlusu P.T., inşaat şirketi eski çalışanı M.D., Seferihisar Jeotermalde Büro Memuru B.A., Seferihisar Jeotermalde Harita Teknikeri S.T., hazır beton firması sahibi L.T. ve kaçak yapı sahibi E.K.'nin bulunduğu bildirildi. Operasyon kapsamında 2 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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