İzmir'de Şarampole Devrilen Kamyonun Sürücüsü Yaralandı
İzmir'in Tire ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün bulunduğu kamyon şarampole devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Tire ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Emre E'nin kullandığı 35 CBF 162 plakalı kamyon, Karateke Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel