Elektriksiz kalan İspanya'da halk marketlere hücum etti

Karanlığa gömülen ülkede halk marketlere hücum etti
Elektriklerin kesildiği İspanya'da OHAL ilan edildi

Elektriklerin kesildiği ülkede OHAL ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası "atama" müjdesi
Çakarlı araçla kuralları hiçe saydı, 'Valinin yeğeniyim' deyip kaçtı

Çakarlı araçla trafiğe çıktı, "Valinin yeğeniyim" deyip kaçtı

İzmir'de Şarampole Devrilen Kamyonun Sürücüsü Yaralandı

İzmir'de Şarampole Devrilen Kamyonun Sürücüsü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Tire ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün bulunduğu kamyon şarampole devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Tire ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Emre E'nin kullandığı 35 CBF 162 plakalı kamyon, Karateke Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.