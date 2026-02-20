Haberler

İzmir'de tırdan düşen saman balyalarının altında kalan kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Kiraz ilçesinde park halindeki bir tırdan düşen saman balyaları, Abdurrahman Avcı'nın üzerine düşerek ölümüne neden oldu. Olay sonrası tır sürücüsü gözaltına alındı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde park halindeki tırdan üzerine saman balyaları düşen kişi hayatını kaybetti.

Abdurrahman Avcı (53), Karaburç Mahallesi'nde yürüdüğü sırada park halindeki 16 LE 397 plakalı tırın dorsesindeki saman balyaları üzerine düştü.

Saman balyalarının altında kalan Avcı, ağır yaralandı.

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri tır sürücüsü H.K'yi gözaltına aldı.

Çevredeki bir güvenlik kamerası olay anını kaydetti. Görüntülerde, Avcı'nın yol kenarında yürüdüğü sırada yanından geçen tırdaki balyaların üzerine düşmesi ve balyaların altında kalması yer aldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Portekizli yıldız Ronaldo gönülleri fethetti! Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttu

Ronaldo'dan Al-Nassr'da Ramazan jesti! Takımıyla oruç tutuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Soruşturma başlatılan olaya bir tepki de Erdoğan'dan: İzin vermeyiz
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
İsrail Lübnan'ı vurdu! Ölü ve yaralılar var

İsrail uçakları vurdu! Ölü ve yaralılar var