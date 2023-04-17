İzmir'de Sağlıkçılardan Şiddet Protestosu: "Sağlık Terörünün Sorumluluğu Kamu İdaresindedir ve Tüm Kayıplarımız Adına İki Elimiz Yakanızdadır"

İzmir Sağlık Platformu üyeleri, 17 Nisan Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü ve Dr. Ersin Arslan’ın katledilişinin 11. yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı. İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, “600’e yakın hekim, sağlık çalışanının hayatını kaybettiği sağlık terörünün sorumluluğu kamu idaresindedir ve tüm kayıplarımız adına bizim iki elimiz yakanızdadır” dedi.

KERİM UĞUR

İzmir Sağlık Platformu üyeleri, 17 Nisan Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü ve Dr. Ersin Arslan'ın katledilişinin 11. yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı. İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, "600'e yakın hekim, sağlık çalışanının hayatını kaybettiği sağlık terörünün sorumluluğu kamu idaresindedir ve tüm kayıplarımız adına bizim iki elimiz yakanızdadır" dedi.

17 Nisan Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü ve Dr. Ersin Arslan'ın katledilişinin 11. yıl dönümü nedeniyle bugün İzmir İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan İzmir Sağlık Platformu üyeleri, "17 Nisan Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü" yazılı pankart açarak şiddet olaylarında hayatını kaybeden meslektaşlarının fotoğraflarını taşıdılar.

Platform adına açıklamayı, İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak yaptı. Kaynak, şunları söyledi:

"1 Ağustos 2022 de Meclis'te teklif edilen 'sağlıkta şiddet' konulu özel meclis oturumu için, kuliste oturup beklediniz, bu özel oturumun yapılmasını engellediniz. Hekimleri, sağlık çalışanları şiddet karşısında savunmasız bıraktınız. Saldırganların sırtını sıvazladınız, onların serbest kalacağı yasal düzenlemeleri düzeltmediniz. Saldırganlara cesaret verdiniz. Sağlık kurumlarında emniyet tedbirlerini almaktan bilerek kaçındınız. Herkes her yere istediği gibi girdi çıktı, ağzına geleni söyledi, istediğine saldırdı. Sokaklarda bile hekim ve sağlık çalışanlarını koruyamadınız. Son 10 yılda 110 bin sağlıkta şiddet olayı oldu. Bu, ancak savaş ortamlarının rakamlarıdır. Her gün ortalama 80 tane şiddet olayı yaşanmaktadır. 600'e yakın hekim, sağlık çalışanının hayatını kaybettiği sağlık terörünün sorumluluğu kamu idaresindedir ve tüm kayıplarımız adına bizim iki elimiz yakanızdadır. Dr. Ekrem Karakaya'nın elleri yakanızdadır. Dr. Edip Kürklü'nün elleri yakanızdadır. Dr. Göksel Kalaycı'nın elleri yakanızdadır. Dr. Ali Menekşe'nin, Dr. Ersin Arslan'ın, Dr. Melike Erdem'in, Dr. Aynur Dağdelen'in, Dr. Hüseyin Ağır'ın, Dr. Sait Berilgen'in, Dr. Fikret Hacıosmanoğlu'nun ve burada ismini sayamayacağımız kadar çok hekim ve sağlık çalışanlarının elleri yakanızdan düşmeyecektir. Bunun hesabı sorulacaktır. Ellerimiz yakanızdadır. Sağlıkta şiddet politiktir ve çok yakında çözülecektir. Siz gidince çözülecektir."