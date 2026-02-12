İzmir'de sağanak nedeniyle yollar göle döndü
İzmir'de sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu ve sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Meteoroloji, sağanağın gün boyu devam edeceğini açıkladı.
İZMİR'de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağmur başladı. Sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Sağanağın gün boyu devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel