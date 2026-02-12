Haberler

İzmir'de sağanak nedeniyle belediye ekipleri teyakkuz haline geçti

Güncelleme:
İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, 412 iş makinesi ve 1365 personelle sahada müdahalelerde bulunuyor. Narlıdere'de metrekareye 51,4 kilogram yağış düştü.

BELEDİYE EKİPLERİ SAHADA

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, teyakkuz haline geçti. AKOM koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda; 412 iş makinesi, 200 pompa ve 1365 personel görev aldı. 112 İtfaiye Çağrı Merkezi ile İZSU'nun 185 ve Hemşehri İletişim Merkezi'nin (HİM) 153 hatlarına gelen ihbarlara İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sahada görev yapan ekipleri müdahale etti. İlçe bazlı ihbar dağılımında Karşıyaka, Konak, Bornova, Buca ve Gaziemir ilçeleri öne çıktı. Buca'nın Çamlıpınar Mahallesi'ndeki derede suyun debisinin yükselmesi sonrası İZSU Dereler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından su tahliyesi çalışması yapıldı.

NARLIDERE'DE METREKAREYE 51,4 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; son 12 saatte Narlıdere'de metrekareye 51,4 kilogram yağış düştü. Gaziemir'de 40,6 kilogram, Urla'da 34,3 kilogram, Buca'da 31,4 kilogram, Menderes'te 31,1 kilogram, Ödemiş Demirdere'de 29,9 kilogram, Güzelbahçe'de 24,7 kilogram, Karşıyaka'da 22,1 kilogram, Dikili'de 20,8 kilogram ve İzmir merkezde 18,1 kilogram yağış ölçüldü. Öte yandan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve olası su baskınlarına karşı tedbir alınması çağrısı yapılırken, yaşanabilecek olumsuzlukların 153 ve 185 çağrı merkezlerine bildirilmesi istendi.

