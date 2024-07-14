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İzmir'de sağanak yağış sonucu elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

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İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şiddetli yağışlar sonucu elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve 14 kişi gözaltına alındı.

HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR)- İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan sağanak yağış sonucunda iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 29 kişiden 14'ü gözaltına aldı.

İzmir'de şiddetli yağışlar sırasında Konak ilçesi Alsancak Enver Dündar Başar Sokak'ta iki kişinin su birikintisinin içinden karşıdan karşıya geçmeye çalıştıkları sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi ön raporuna göre, olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Olayda sorumlulukları belirlenen 29 kişiden 14'ü gözaltına alınarak,  sorgulanmak üzere Karabağlar ilçesindeki Bozyaka Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen diğer isimlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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