İzmir'de sağanak etkili oldu

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, trafikte zor anlara yol açtı. Su birikintilerinin oluştuğu yollar, sürücülerin ilerlemesini güçleştirirken, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından sabah erken saatlerden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmurla birlikte hava da karardı.

