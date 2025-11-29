İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

1) İZMİR'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

İZMİR'de, sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü ve AFAD'ın sarı kodlu yağış uyarısı sonrasında dün akşam saatlerinden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak başladı. Sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Konak ilçesindeki Anadolu Caddesi'nin bazı bölümleri suyla doldu. Belediye ekipleri yağışın ardından önlem aldı.

Yağmurun gün boyunca etkili olması bekleniyor.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

İzmir'de etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle İzmir Körfezi'nin bazı bölümleri kahverengiye büründü. Derelerden denize akan çamurlu suyun neden olduğu renk değişimi dron ile görüntülendi.