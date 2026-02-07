Haberler

Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı, geçen yılkini geride bıraktı

Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı, geçen yılkini geride bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de etkili olan sağanak yağışlar, başta Tahtalı Barajı olmak üzere birçok barajın doluluk oranını artırdı. Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 16,34 olarak geçen yılı geride bıraktı.

İZMİR'de etkili olan sağanak barajlardaki doluluk oranlarını artırdı. Bugün itibarıyla başta kentin içme suyunu karşılayan Tahtalı olmak üzere Balçova, Ürkmez, Gördes ve Çeşme Kutlu Aktaş barajlarının doluluk oranları geçen yılı geride bıraktı.

Kent genelinde günlerdir süren etkili olan sağanak barajları doldurdu. İzmir'in içme suyunu karşılayan Tahtalı Barajı'nda bugün itibarıyla doluluk oranı yüzde 16,34 olarak geçen yılın oranını geçti. Geçen yıl 7 Şubat'ta ise bu oran 14,92 olarak ölçülmüştü. Barajda kullanılabilir su hacmi ise 46 milyon 900 bin metreküp oldu. Aktif doluluk oranı 7 Şubat 2025'te yüzde 33,23 olarak ölçülen Balçova Barajı yüzde 44,91'e, yüzde 27,16 olarak ölçülen Ürkmez Barajı yüzde 45,05'e, yüzde 6,23 olarak ölçülen Gördes Barajı yüzde 7,24'ye ve yüzde 21,06 olarak ölçülen Çeşme Kutlu Aktaş Barajı ise yüzde 46,44'e yükseldi. Güzelhisar Barajı'nda ise aktif doluluk oranları geçen yıla göre düştü. Barajdaki doluluk oranı geçen yıl 7 Şubat'ta yüzde 70,13 olarak ölçülürken, bugün ise yüzde 54,22 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı

Belediye başkanından tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri

İki ilde peş peşe şüpheli ölümler
Eski hakem Cüneyt Çakır'a dev görev: En büyük hayallerimden biri buydu

"En büyük hayallerimden biri buydu" diyerek müjdeyi verdi
Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te

Arda Güler ve sevgilisi Duru Nayman Paris'te
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı

Trump'tan dünyayı etkileyecek karar! Kararnameyi imzaladı
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi

Maaşını isteyen bakıcıya dehşeti yaşattılar! Polis bile engel olamadı