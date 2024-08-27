İzmir'de Sağanak ve Şiddetli Rüzgar Etkili Oldu

İzmir'in Ödemiş ve Beydağ ilçelerinde sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu.

Ödemiş'teki sağanağın ardından Koşuyolu Caddesi ve bazı mahallelerde su birikintileri oluştu.

Beydağ ilçesinde de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağacın kırılan dallarının büyük bölümü yola devrildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Mahalle Şenliği" müzik programı da sağanak sonrası iptal edildi.