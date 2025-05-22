İzmir'de Rüşvet Operasyonu: İcra Müdür Yardımcısı ve Katibi Gözaltına Alındı

İzmir'de Rüşvet Operasyonu: İcra Müdür Yardımcısı ve Katibi Gözaltına Alındı
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İzmir'de bir avukattan rüşvet alırken suçüstü yakalanan İcra Müdür Yardımcısı Y.D. ve icra katibi B.B. gözaltına alındı. 200 bin TL rüşvet istemekle suçlanan iki şahıs, avukat D.Ç. tarafından polise bildirilmişti.

İZMİR'de bir avukattan rüşvet alırken suçüstü yakalanan İcra Müdür Yardımcısı Y.D. (27) ile icra katibi B.B. (26), gözaltına alındı.

İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü dosyasına yatan resmi tahsilatı hızlandırmak için İcra Müdür Yardımcısı Y.D. ile icra katibi B.B., iddiaya göre; avukat D.Ç.'den (30) 200 bin TL rüşvet istedi. Avukat D.Ç. durumu savcılığa iletti. Bunun üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti. Avukat D.Ç., polislerle anlaşıp, istenen rüşveti vereceğini karşı tarafa iletti. D.Ç., ardından da İcra Müdür Yardımcısı Y.D. ile sözleştikleri bir kafede dün buluştu. Avukat D.Ç., seri numaraları alınmış parayı Y.D.'ye teslim etti. Bu sırada harekete geçen polis ekipleri, Y.D.'yi suçüstü yakaladı. Katip B.B. ise evinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.D. ve B.B.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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