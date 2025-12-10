Evine ruhsatsız eklenti yapan kişiye kesilen para cezası emsal kararla iptal edildi

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde Abdullah Öztürk'ün evinde ruhsata aykırı eklentilere ilişkin belediye tarafından uygulanan idari para cezası, İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi'nin emsal niteliğindeki kararıyla iptal edildi.

Seferihisar'da yaşayan Abdullah Öztürk, bahçeli evinin bodrumu ile bitişiğine kapalı alanlar ve çeşitli eklentiler inşa etti. Seferihisar Belediyesi, ruhsatsız eklentiler nedeniyle Öztürk'e 292 bin 634,47 TL tutarında idari para cezası kesti. Öztürk'ün cezayı ödememesi üzerine haciz işlemleri başlatıldı. Belediye ayrıca Öztürk hakkında adli makamlara da suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Seferihisar 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'İmar kirliliğine neden olma' suçundan dava açıldı. Mahkeme, 17 Ekim 2023 tarihinde verdiği kararla, Öztürk hakkında ertelemeli 10 ay hapis cezası verdi.

Abdullah Öztürk, avukatı Ömer Faruk Alabay aracılığıyla belediyenin kestiği para cezasının iptali için konuyu idari yargıya taşıdı. İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Öztürk'ün avukatı Alabay, savunmasında, 'İmar kirliliğine neden olma' suçundan ceza mahkemesince mahkumiyet kararı verildiğini belirtip, İmar Kanunu'nun 42/7 maddesinin tahsil edilen idari para cezalarının aynı eylem nedeniyle ceza yargılaması sonucu mahkum olanlara geri iade edilmesini öngördüğüne dikkat çekti. Avukat Alabay, para cezasını önce ödeyip daha sonra iadesini istemenin de gereksiz bir prosedür olacağına dikkat çekip, idari para cezasının iptalini istedi. Davalı belediye ise "Henüz para cezasının tahsil edilmediğini, idari para cezasının usulüne uygun düzenlendiğini ve davanın reddinin gerektiği' savundu.

KARAR ONANARAK KESİNLEŞTİ

İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi, davacı Öztürk'ü haklı bularak emsal bir karar verdi. Mahkeme, imar kanunu 42/7 maddesinin tahsil edilen para cezalarını yönelik açıklama içermekteyse de ilgili maddenin evrensel ve ceza hukukunda benimsenen 'Aynı fiil nedeniyle iki kez mahkum edilmeme' ilkesini amaçladığını, idari para cezasının ilk önce belediyeye ödenip akabinde belediyeden iadesinin istenmesinin sadece gereksiz formaliteye sebep olacağı gerekçesiyle davayı kabul edip, cezanın iptaline karar verildi. Verilen hüküm, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5'inci İdari Dava Dairesi'nin 11 Kasım 2025 tarihli kararıyla onanarak kesinleşti. Abdullah Öztürk'ün avukatı Ömer Faruk Alabay, mahkemenin verdiği kararın emsal niteliğinde olduğunu belirterek, "Vatandaşlar benzer durumda idari para cezasını ödeseler bile iadesini talep edebilir. Şayet cezayı ödememişler ise idare mahkemesi yoluyla bunların iptal edilmesini isteyebilirler" dedi.