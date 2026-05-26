Haberler

Piyade Er Recep Demirci gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de vatani görevi sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybeden Piyade Er Recep Demirci (20), memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları arasında toprağa verildi.

İZMİR'de vatani görevini yaptığı sırada rahatsızlanarak hayatını kaybeden Piyade Er Recep Demirci (20), memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de vatani görevini sürdüren Piyade Er Recep Demirci, görev esnasında aniden rahatsızlandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Demirci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberin ardından Demirci'nin Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki evine Türk bayrakları asıldı. Asker mangasının da katıldığı Hisarönü Mahallesi Hisarkent Sitesi'ndeki evinde Kur'an-ı Kerim okunup helallik alındı. Demirci için Perşembe beldesine bağlı Yazıbaşı Köyü Demirciler Mahallesi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Sezai Bilici, Perşembe Belediye Başkanı Turhan Okumuş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından Recep Demirci, aile mezarlığında toprağa verildi. Baba Özkan Demirci, tabutun başında taziyeleri kabul etti. Demirci'nin babaannesi ise gözyaşları içinde, "Biz seni terminalden böyle mi uğurladık? Seni burada bırakıp nasıl gideceğiz oğlum" diyerek ağıt yaktı.

HABER-KAMERA: Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Devlet Bahçeli, Özgür Özel'i telefonla aradı

Bahçeli tarafını belli ediyor gibi! Telefonla arayıp bayramını kutladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de de forma giymişti! Bursaspor aradığı golcüyü buldu

Fenerbahçe'de de forma giymişti! Bursaspor aradığı golcüyü buldu
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım

Bu halini unutun! İbrahim Tatlıses'in değişimi şaşırttı
Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

Icardi'ye dev teklif! Duyar duymaz cevapladı
Afra Saraçoğlu ile Poyraz Yosmaoğlu çifti daha fazla kaçamadı! Madrid'de görüntülendiler

Daha fazla kaçamadılar!
Zamanlama manidar! Uygur Türkü anne için bakan devreye girdi, görevden alma geldi

Zamanlama manidar! Bakan devreye girdi, görevden alma geldi
Kılıçdaroğlu için atılan sloganlara Gürsel Tekin'den sert tepki

Gürsel Tekin'den zehir zemberek sözler: Bir grup başkanının görevi...
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor

Araç sahiplerinin keyfini yerine getirecek dev indirim geliyor