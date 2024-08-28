Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Pompalı Tüfekle Ateş Açan Genç İntihar Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evinin balkonunda pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açan Enes Kartal (26), bir süre sonra aynı silahla intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde evinin balkonunda pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açan Enes Kartal (26), bir süre sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Gülyaka Mahallesi 2931 Sokak'ta meydana geldi. Evinin balkonuna çıkan Enes Kartal, henüz belirlenemeyen bir nedenle pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı. Kartal'ın balkonda görenler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede önlem alınırken, bölgeye Özel Harekat polisleri ile keskin nişancılar yönlendirildi. Polisin 1 saatlik ikna çalışmalarının ardından Enes Kartal, pompalı tüfekle intihar etti. Olayı gören Kartal'ın yakınları, sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemenin ardından Enes Kartal'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Can ÇUBUKÇUOĞLU / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karabağlar 3-sayfa Kartal İzmir 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Dursun Özbek istifa edecek mi, Galatasaray yönetimde istifa eden yönetici var mı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 28 Ağustos Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Süper hücre (Supercell) nedir? Süper hücre yağışı ne, nasıl oluşur? Trabzonspor- St. Gallen UEFA Konferans Ligi play- off maçı ne zaman? Trabzonspor- St. Gallen maçı hangi kanalda, saat kaçta? Az önce deprem mi oldu? 28 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 28 Ağustos altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Canlı izleme linki! 28 Ağustos Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler... Ahmet Akın kimdir? Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kaç yaşında ve nereli? SON DAKİKA DEPREM: Az önce deprem nerede oldu? 28 Ağustos deprem mi oldu? Son dakika deprem gelişmeleri... Gamze Karta kimdir? Gamze Karta'nın kızı Masal neden öldü? Öykü Karta, Gamze Karta'nın gerçek kızı mı? Tarihte bugün ne oldu? 28 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? E- OKUL KURA ÇEKİMİ: İlkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf şube kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 1. Sınıf şube sorgulama 2024 Chia tohumu nedir? Chia tohumu nerede satılır? Chia tohumunun faydaları nelerdir? Necdet Sakaoğlu kimdir, öldü mü? Necdet Sakaoğlu kaç yaşındaydı, neden öldü? Gamze Özçelik kimdir, kaç yaşında? Gamze Özçelik kiminle evlendi, eşi kaç yaşında? Okullar ne zaman açılıyor, ertelendi mi? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? 1. Sınıflar ne zaman başlayacak? NARİN SON DAKİKA GELİŞMESİ: Narin bulundu mu? Diyarbakır'da kaybolan Narin ile ilgili son durum ne? 30 AĞUSTOS ÜCRETSİZ KONSER 2024! 30 Ağustos'ta hangi sanatçı nerede bedava konser verecek? Zafer Bayramı etkinlikleri! İstanbul hava durumu! İstanbul'da bugün yağmur var mı? Bugün hava nasıl olacak? 28 Ağustos İstanbul'da yağış var mı? 30 AĞUSTOS İSTANBUL'DA ETKİNLİK VE KONSER TAKVİMİ 2024! 30 Ağustos kutlamalarında hangi sanatçı nerede, ne zaman konser veriyor?
title