İzmir'de Pompalı Tüfekle Ateş Açan Genç İntihar Etti

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde evinin balkonunda pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açan Enes Kartal (26), bir süre sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Gülyaka Mahallesi 2931 Sokak'ta meydana geldi. Evinin balkonuna çıkan Enes Kartal, henüz belirlenemeyen bir nedenle pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı. Kartal'ın balkonda görenler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede önlem alınırken, bölgeye Özel Harekat polisleri ile keskin nişancılar yönlendirildi. Polisin 1 saatlik ikna çalışmalarının ardından Enes Kartal, pompalı tüfekle intihar etti. Olayı gören Kartal'ın yakınları, sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemenin ardından Enes Kartal'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Can ÇUBUKÇUOĞLU / İZMİR,