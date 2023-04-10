İZMİR'DE POLİSTEN UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 TUTUKLAMA

İZMİR'in Konak ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişi işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde daha önceden takibe alınan uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramada, 1 kilo 268 gram kokain, 179 sentetik ecza hap, bir miktar esrar ve ecstasy hap, 2 tabanca ve tabancalara ait 80 tabanca fişeği ve 2 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen, 2 milyon 227 bin 585 lira 850 euro ve 650 dolar ele geçirildi. Operasyon sırasında polis ekiplerini fark eden ve kaçan şüpheliler, polis kovalaması sonucu kaçmış oldukları ikametin çatısından yakalandığı öğrenildi.Öte yandan ekipler, bir ticari taksi şoförünün uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Karşıyaka ilçesinde durdurulan takside ve şüphelinin evinde yapılan aramalarda 484 gram esrar ve 72 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan B.A., O.K., H.D., E.Ö. şüpheliler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarılmış olduğu mahkemece tutuklandı.

Görüntü Döküm:

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-Operasyondan görüntüler

Haber : Ertuğrul KOÇAK - Kamera: İZMİR,(DHA)