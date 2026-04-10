İzmir'de polise mukavemet gösteren 4 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Bayındır ilçesinde polis ekiplerine mukavemet gösteren 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mithatpaşa Mahallesi'nde polis ekipleri, dün akşam aranması bulunan kişiyi yakalamak için bölgeye gitti.

Bu sırada şüpheli ve yakınları, ekiplere mukavemet gösterdi. Yaşanan olayda şüpheliler, bazı araç ve iş yerlerine zarar verdi.

Olayla ilgili 4 şüpheli "görevli memura mukavemet", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "mala zarar verme" suçlarından gözaltına alındı.

Olayda yaralanan 3 polis, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.