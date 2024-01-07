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İzmir'de polis otosu kaza yaptı: 3 polis yaralandı

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İzmir'in Çiğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan ekip otosunun yol kenarındaki arsaya devrilip, ters durduğu kazada 1'i ağır 3 polis yaralandı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan ekip otosunun yol kenarındaki arsaya devrilip, ters durduğu kazada 1'i ağır 3 polis yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Balatçık Mahallesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan polis otosu, yolun sağında bulunan arsaya uçtu. Kazada, polislerden M.A., V.G. ve V.Ç. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerden V.Ç.'nin durumunun ağır, diğer 2'sinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çiğli İzmir Kaza Güncel Haberler

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