İzmir'de polis merkezine yönelik saldırıya ilişkin 11 şüpheli daha adliyede (2)

SALDIRGAN DA ADLİYEDEİzmir'in Balçova ilçesinde, polis merkezine pompalı tüfekle düzenlediği saldırıda 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın'ı şehit eden E.B. de tedavisinin ardından taburcu edilip, adliyeye sevk edildi.

Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
