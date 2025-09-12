İzmir'de polis merkezine yönelik saldırıya ilişkin 11 şüpheli daha adliyede (2)

SALDIRGAN DA ADLİYEDE

İzmir'in Balçova ilçesinde, polis merkezine pompalı tüfekle düzenlediği saldırıda 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın'ı şehit eden E.B. de tedavisinin ardından taburcu edilip, adliyeye sevk edildi.

Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)