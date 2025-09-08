İzmir'de Polis Merkezine Yönelik Saldırıyla İlgili 9 Kişi Gözaltına Alındı

GÖZALTI SAYISI 9'A YÜKSELDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İzmir ili Balçova ilçesi Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı üzerine soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu tespit edilen İzmir ilinde E.B., N.B., A.B., A.K., D.Ş., İstanbul ilinde K.N., Ankara ilinde B.Y. ve C.T., Şanlıurfa ilinde M.A. olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,