İzmir'de Polis Memuru Silah Kazası Sonucu Hayatını Kaybetti
Bornova ilçesindeki evinde silahının kazara ateş alması sonucu yaralanan polis memuru İlker Çulha, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İzmir'in Bornova ilçesinde, evinde silahının kazara ateş alması sonucu yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, polis memuru İlker Çulha'nın beylik silahı, evde yemek yiyeceği sırada kazara ateş aldı.
Yaralanan Çulha, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çulha, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.