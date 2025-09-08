İzmir'de Polis Karakoluna Yapılan Silahlı Saldırıya İlişkin Yürütülen Soruşturmada 5 Kişi Gözaltına Alındı

(İZMİR) - İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne, 16 yaşındaki E. B. isimli saldırgan tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli dahil toplam 5 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.