İzmir'de Polis Karakoluna Yapılan Silahlı Saldırıya İlişkin Yayın Yasağı Getirildi

(İZMİR) - İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne, 16 yaşındaki E. B. isimli saldırgan tarafından yapılan saldırıyla ilgili yayın yasağı getirilmesini talep etti.

Başsavcılığın talebi üzerine, İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından olaya ilişkin her türlü görsel, yazılı ve internet ortamındaki her türlü medyada yayın yasağı getirildi. Yasağa ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturmaya başlanmış, 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 6 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin 08.09.2025 tarih ve 2025/10353 D.iş sayılı kararı ile meydana gelen silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak görsel, yazılı ve internet ortamındaki her türlü medyada yayın yasağı konulmasına karar verilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir."