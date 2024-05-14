İzmir'de Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
İzmir'in Torbalı ilçesinde, park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü Furkan Akkuş hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde, park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Furkan Akkuş'un (19) kullandığı 35 AFM 976 plakalı otomobil, Sağlık Mahallesi mevkiinde İzmir-Aydın otoyolunun emniyet şeridinde park halindeki 32 ABC 635 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yapılan kontrolde Akkuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Tır sürücüsü İ.A. (43) gözaltına alındı.